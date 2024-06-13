Когда обязанность по уплате налога считается исполненной

После введения института ЕНС есть свои нюансы признания свершившимся факта уплаты налога.

Региональная УФНС сообщает, когда налог будет считаться уплаченным в той или иной ситуации.

Обязанность по уплате налога признается исполненной:

со дня перечисления денег в виде ЕНП — при наличии на соответствующую дату учтенной на ЕНС обязанности по уплате налогов;

со дня, на который приходится срок уплаты налога, зачтенного в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате такого налога;

со дня учета на ЕНС обязанности по уплате налогов при наличии на эту дату положительного сальдо ЕНС;

со дня зачета сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС, на основании заявления о зачете в счет исполнения решений ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

со дня перечисления денег не в качестве ЕНП — в счет исполнения обязанности по уплате госпошлины, в отношении уплаты которой арбитражным судом не выдан исполнительный документ, НПД и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биоресурсов, налога на сверхприбыль;

со дня удержания налоговым агентом сумм налога — если обязанность по исчислению и удержанию налога из денег налогоплательщика на него возложена.

Как начисляют налоги на ЕНС, мы разбирали тут.

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