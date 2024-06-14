До 13 августа Мосбиржа и НКЦ имеют право проводить операции

Власти США дали время на сворачивание операций с организациями, против которых ввели санкции 12 июня.

Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций с попавшими под санкции Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ). Завершить сделки будет можно до 13 августа 2024 года. Об этом сказано на сайте OFAC.

Операции, связанные с энергетикой транзакции с НКЦ, разрешается вести до 1 ноября 2024 года. Это касается сделок по добыче, обработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа и других энергоносителей, в том числе угля и древесины.