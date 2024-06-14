Пользователи не могут зайти в приложение «СберИнвестиции»

13 июня в приложении «СберИнвестиции» произошел сбой: клиенты брокера не могут получить доступ к своим профилям.

Минфин США 12 июня ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи и других финансовых организаций. Кроме того, власти США установили запрет на предоставление жителям РФ услуг по консультированию и проектированию в области IT, а также по IT-поддержке, услуг в сфере облачных технологий по программному обеспечению для предприятий. Об этом пишет Frank media.

Ограничения также коснулись иностранных юрлиц из Китая и Белоруссии, которые участвовали в обходе санкций против РФ.