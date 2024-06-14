«БКС Мир инвестиций» отменил комиссию за хранение валюты

С инвесторов не будут удерживать комиссию за хранение на брокерских счетах долларов, евро и фунтов.

С 13 июня инвесторы не будут платить комиссию за хранение валюты на брокерских счетах, открытых в «БКС Мир инвестиций».

«БКС Мир инвестиций с сегодняшнего дня отменяет комиссии за хранение валюты на брокерских счетах. Отмена касается всех валют, по которым она вводилась ранее: доллары США, евро, гонконгские доллары и фунты», — сказано в телеграм-канале брокера.

После введения санкций против Мосбиржи со стороны США торговая площадка остановила торги долларами и евро. «Финам», БКС и Райффайзенбанк приостановили возможность пополнения и вывода долларов и евро с брокерских счетов. Исключение составляют сделки по покупке валюты от 11 июня с расчетами 13 июня 2024 года.