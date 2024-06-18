Путин подписал закон о 450 000 рублей на погашение ипотеки

Президент подписал федеральный закон с соответствующими изменениями. Он продлевает действие норм закона о мерах господдержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Право на получение мер господдержки в виде полного или частичного погашения за счет государства — не более 450 000 рублей — обязательств по ипотеке приобретут заемщики, у которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года родились третий ребенок или последующие дети.

Мера поддержки будет предоставляться в отношении кредитных договоров (договоров займа), заключенных до 1 июля 2031 года.

Сайт президента уточнил, что с учетом анализа правоприменительной практики и в целях недопущения злоупотреблений при выдаче и получении ипотеки, погашение которой идет за счет государства, из числа организаций, имеющих право предоставлять кредиты и займы физлицам, а также из числа кредиторов и заимодавцев, заключение договоров займа с которыми является основанием для получения гражданином указанной меры поддержки, исключены организации, включенные единым институтом развития в жилищной сфере — АО «ДОМ.РФ» — в перечень уполномоченных на предоставление ипотечных займов.