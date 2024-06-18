Какие активы признаются нематериальными по ФСБУ 14/2022

Об этом напоминает Минфин в письме от 20.12.2023 № 07-01-09/123230.
Признаки актива, в частности такие:
не имеет материально-вещественной формы;
предназначен для использования в обычной деятельности при производстве и продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев;
способен приносить экономические выгоды в будущем, на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива есть исключительные права, права по лицензионным договорам);
может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.
Минфин в письме от 20.03.2024 № 07-01-09/24993 сообщает, что расходы на актив, не признанный НМА, учитывают по ПБУ 10/99.
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