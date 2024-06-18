Какие активы признаются нематериальными по ФСБУ 14/2022

Все признаки НМА перечислены в ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Об этом напоминает Минфин в письме от 20.12.2023 № 07-01-09/123230.

Признаки актива, в частности такие:

не имеет материально-вещественной формы;

предназначен для использования в обычной деятельности при производстве и продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;

предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев;

способен приносить экономические выгоды в будущем, на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива есть исключительные права, права по лицензионным договорам);

может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Минфин в письме от 20.03.2024 № 07-01-09/24993 сообщает, что расходы на актив, не признанный НМА, учитывают по ПБУ 10/99.

Поможем разобраться в правилах применения всех действующих федеральных стандартов на онлайн-курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».

Мы подробно разберем все семь ФСБУ, вам не придется самостоятельно изучать сотни страниц сложного канцелярского текста. Вы научитесь применять ФСБУ в 1С, забудете о штрафах и будете работать спокойно.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 12 790 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу» на 40 ак. часов.