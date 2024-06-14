Центробанк отказался от утренних торгов на Мосбирже

С 14 июня торговые сессии до 9:50 по мск не будут проходить на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Решение временное и будет действовать до тех пор, пока регулятор его не отменит.

12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи, после чего торговая площадка перестала торговать долларом и евро. Жители страны смогут покупать и продавать валюту через банки, а Центробанк начет определять официальный курс по внебиржевому рынку.

На 14 июня курс американской нацвалюты составил 88,21 рубля, а евро — 94,83 рубля.