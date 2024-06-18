До 1 июля ИП должны уплатить взносы 1% за 2023 год

Меньше месяца осталось до крайнего срока уплаты дополнительных страховых взносов ИП за 2023 год.

Уплатить 1% с дохода за 2023 год ИП должны до 01.07.2024 включительно (понедельник).

Подсчет дохода ИП для взносов в 1% зависит от режима налогообложения.

Смотрите в нашей таблице, какой доход учитывать.

Режим налогообложения ИП База для расчета взносов ОСНО Доходы минус расходы по книге учета (декларации 3-НДФЛ) УСН «Доходы» Доходы (выручка) по книге учета (декларации УСН) УСН «Доходы минус расходы» Доходы минус расходы по книге учета (декларации УСН) ПСН Потенциальный доход из патента. Реальный доход из книги не имеет значение! ЕСХН Доходы минус расходы по книге учета (декларации по ЕСХН). Главы КФХ 1% не платят!

В личном кабинете ИП расчет этих взносов уже есть. Но в предстоящих платежках на ЕНС они еще не отображаются.

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