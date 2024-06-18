В Италии задержали основателя портала «Право.ру»

Основателя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе задержали в Италии по обвинению в организации побега из-под домашнего ареста Артема Усса, которому грозит экстрадиция в США и срок в 30 лет за контрабанду нефти, отмывание денег и торговлю военными технологиями.
Артем Усс сбежал в марте 2023 года. Прокуроры Милана считают, что Дмитрий Чиракадзе связался с участниками преступной группировки и координировал действия семьи Усса. Об этом пишет портал «Важные истории».
За несколько дней до побега Артема Усса его супруга Марина Ягодина вылетела в Россию, чтобы присматривать за несовершеннолетним сыном.
Дмитрий Чиракадзе был вице-губернатором Кемеровской области и акционером угледобывающих компаний. В 2008 году основал портал правовой информации «Право.ру».
Начать дискуссию