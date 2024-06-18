Россияне вложили почти 2 трлн рублей в негосударственные пенсионные фонды

В конце первого квартала 2024 года пенсионные резервы по договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) составили 1,9 трлн рублей.

Показатель вырос на 9% год к году на фоне запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС). Только за первые три месяца 2024 года жители страны вложили в НПФ 2,4 млрд рублей. Также участники ПДС подали заявление на перевод в НПФ больше 6,4 млрд пенсионных накоплений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «СберНПФ».

«За три месяца общий объем вложений в новый инструмент с учетом заявленных к переводу средств пенсионных накоплений составил почти 9 млрд рублей. Такая динамика при ее должной поддержке со стороны государства и отрасли может стать катализатором развития культуры долгосрочных сбережений», — сказал генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

НПФ за первый квартал 2024 года выплатили клиентам 39 млрд рублей, из которых 13,2 млрд пришлось на договоры об обязательном пенсионном страховании, а 25,8 млрд — составили выплаты по соглашениям негосударственного пенсионного обеспечения и по ПДС. Это на 6% больше, чем за тот же период 2023 года.

В 2023 году НПФ выплатили россиянам 158 млрд рублей, из которых 107 млрд пришлось на негосударственные пенсии.