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Налоговые изменения 2025

Поправки в НК могут отнять у инвесторов льготные условия

Неоднозначные формулировки могут привести к тому, что инвесторы утратят право на налоговый вычет при владении ценными бумагами больше трех лет.

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) заявила, что в новой редакции НК есть неоднозначные формулировки, которые отменят льготы для инвесторов на долгосрочной владение облигациями федерального займа, а также ценными бумагами субъектов РФ.

С 1 января 2025 года изменится список ценных бумаг, в отношении которых можно применять инвестиционный налоговый вычет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо председатель АВО Алексей Афонин в Совет Федерации, Госдуму и Центробанк.

Сейчас льготу можно получить, если держать активы больше трех лет. Поправки в НК предполагают, что особые условия попадут обращающиеся на организованном рынке «ценные бумаги российских и иностранных организаций, место регистрации которых находится на территории государства – члена Евразийского экономического союза».

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