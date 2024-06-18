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Вклады

Размер страхового возмещения по долгосрочным вкладам увеличат в два раза

Вклады, открытые на срок от трех лет, будут застрахованы до 2,8 млн рублей. Сейчас размер страхового возмещения составляет 1,4 млн.

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что с 2025 года долгосрочные вклады от трех лет будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Центробанк поддерживает идею увеличить размер страховки до 2 млн рублей по вкладам, открытым на срок больше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от года до трех лет. Об этом пишут «Известия».

Ожидается, что изменения повысят привлекательность долгосрочных сбережений.

Сейчас максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Чаще всего страховые случаи наступают, когда Центробанк отзывает лицензию у банка и организация признана банкротом.

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