⚡️ Итоги дня: Гонконг стал самым догорим городом для туристов, вместо телефонов будут внедряемые в мозг чипы, а россияне активно ищут ипотеку без первоначального взноса

Самый популярный запрос в «Яндексе» — как взять ипотеку без первоначального взноса. Доля поисковых запросов со словами «льготная», «с господдержкой» и «социальная» увеличилась почти в семь раз с 2019 года.

Илон Маск заявил, что в будущем у людей не будет телефонов, а только внедряемые в мозг чипы Neuralink. Подобные нейроинтерфейсы позволят человеку противостоять искусственному интеллекту и научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года.

Собрание акционеров Tesla одобрило Илону Маску выплату феноменальной компенсации в 48,4 млрд долларов. Однако за эти деньги ему придется судиться.

Гонконг признан самым дорогим городом в мире для иностранцев. Далее следуют четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн. Нью-Йорк опустился на одну позицию и оказался на седьмом месте. Лондон занял восьмое место.

Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самой доступной электроэнергией в Европе. Лидером списка стала Исландия, на втором месте — Люксембург, на третьем — Норвегия.

Китай планирует импортировать оленей из России. До конца июня Россельхознадзор отправит представителям Китая всю нужную информацию для оценки риска поставок северных оленей.

Качество товаров на «Авито» можно будет оценить по видеосвязи. Онлайн-показ доступен в категориях «Товары», «Транспорт», «Недвижимость» и для части объявлений в категории «Услуги». У этих объявлений появится кнопка «Запросить онлайн-показ».

В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для студентов. Они получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта за исключением такси и маршруток.