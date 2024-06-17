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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Гонконг стал самым догорим городом для туристов, вместо телефонов будут внедряемые в мозг чипы, а россияне активно ищут ипотеку без первоначального взноса

Подготовили обзор главных событий дня — 17 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Самый популярный запрос в «Яндексе» — как взять ипотеку без первоначального взноса. Доля поисковых запросов со словами «льготная», «с господдержкой» и «социальная» увеличилась почти в семь раз с 2019 года.

  • Илон Маск заявил, что в будущем у людей не будет телефонов, а только внедряемые в мозг чипы Neuralink. Подобные нейроинтерфейсы позволят человеку противостоять искусственному интеллекту и научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года.

  • Собрание акционеров Tesla одобрило Илону Маску выплату феноменальной компенсации в 48,4 млрд долларов. Однако за эти деньги ему придется судиться.

  • Гонконг признан самым дорогим городом в мире для иностранцев. Далее следуют четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн. Нью-Йорк опустился на одну позицию и оказался на седьмом месте. Лондон занял восьмое место.

  • Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самой доступной электроэнергией в Европе. Лидером списка стала Исландия, на втором месте — Люксембург, на третьем — Норвегия.

  • Китай планирует импортировать оленей из России. До конца июня Россельхознадзор отправит представителям Китая всю нужную информацию для оценки риска поставок северных оленей.

  • Качество товаров на «Авито» можно будет оценить по видеосвязи. Онлайн-показ доступен в категориях «Товары», «Транспорт», «Недвижимость» и для части объявлений в категории «Услуги». У этих объявлений появится кнопка «Запросить онлайн-показ».

  • В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для студентов. Они получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта за исключением такси и маршруток.

  • Огромная пробка из 500 автомобилей выросла возле Крымского моста. Время ожидания уже достигает двух часов. В последние несколько дней мост ни разу не закрывался из-за тревоги. Все службы на сооружении работают в штатном режиме.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    внедряемые в мозг чипы Neuralink. Подобные нейроинтерфейсы позволят человеку противостоять искусственному интеллекту и научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

    сдаётся мне, что управлять при такой связи будет тот, у кого сила мысли сильнее окажется.

    image.png

    Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года.

    По первости направление силы будет решаться "создателем". А со временем.... что-то всё-таки будет! Где-то должно "коротнуть"

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде для студентов. Они получат право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта за исключением такси и маршруток.

    Правильно!!!

    Где Вы вообще видали, что бы студенты с билетами ездили! ))))))

    Ну и нафига им лишние нервозности - пусть уж лучше официально едут без билета.

    Всё равно завсегда зайцами ездили )))))))) Чисто даже ради спортивного интереса.

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⚡️ Итоги дня: Гонконг стал самым догорим городом для туристов, вместо телефонов будут внедряемые в мозг чипы, а россияне активно ищут ипотеку без первоначального взноса

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