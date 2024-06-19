Правительство поддержит производителей подъемно-транспортного оборудования

Кабмин принял решение поддержать производителей отдельных видов подъемно-транспортного оборудования, востребованного в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, горном деле, туризме и других отраслях.

В силу постановления от 12.06.2024 № 793, подписанного председателем Правительства Михаилом Мишустиным, покупатели такой продукции из числа госкомпаний и госорганизаций будут авансировать поставки в объеме не менее 80% стоимости заказа.

Решение распространяется на такие виды подъемно-транспортного оборудования, как канатные пассажирские и грузовые дороги.

«Эта мера поможет организациям, которые выпускают подобную продукцию, увеличить объем оборотных средств, быстрее наращивать свои мощности и в целом положительно скажется на их финансовом и экономическом состоянии», – отметил Мишустин.

Работа ведется в рамках Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, утвержденной кабмином в 2020 году.