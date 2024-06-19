Названа дата введения запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним

Предлагается, что запрет продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.
О необходимости введения этих мер будущим законом просят родители и учителя, отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — написал в своем Telegram-канале Володин.
«Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек», — подчеркнул Володин.
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