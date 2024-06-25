Утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий

Указ президента от 18.06.2024 № 529 к таким направлениям относит, в частности:

интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, вкл. автономные транспортные средства;

безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации;

адаптацию к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов;

превентивную и персонализированную медицину, обеспечение здорового долголетия;

высокоэффективную и ресурсосберегающую энергетику;

высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство.

Также установлен перечень важнейших наукоемких технологий — критических и сквозных. Среди них в том числе:

технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (вкл. сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти;

технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации;

технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в т. ч. для управления социальными и экономически значимыми системами;

технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности РФ;

биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;

технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения;

транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в т. ч. беспилотные и автономные системы;

технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками;

биотехнологии в отраслях экономики и др.

В 3-месячный срок правительство должно определить объем финансирования по ним и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением, в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.