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Общество

Утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий

Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий».

Указ президента от 18.06.2024 № 529 к таким направлениям относит, в частности:

  • интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, вкл. автономные транспортные средства;

  • безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации;

  • адаптацию к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов;

  • превентивную и персонализированную медицину, обеспечение здорового долголетия;

  • высокоэффективную и ресурсосберегающую энергетику;

  • высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство.

Также установлен перечень важнейших наукоемких технологий — критических и сквозных. Среди них в том числе:

  • технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (вкл. сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти;

  • технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации;

  • технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в т. ч. для управления социальными и экономически значимыми системами;

  • технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности РФ;

  • биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия;

  • технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения;

  • транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в т. ч. беспилотные и автономные системы;

  • технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками;

  • биотехнологии в отраслях экономики и др.

В 3-месячный срок правительство должно определить объем финансирования по ним и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением, в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

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