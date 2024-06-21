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Налоговые изменения 2025

Брокеры просят Минфин внести поправки к налоговой реформе

Участники фондового рынка не согласны, что инвесторы должны платить налоги при продаже акций, которые они держали в портфеле больше пяти лет.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову с предложением по совершенствованию налоговой системы.

Представители НАУФОР хотят, чтобы Минфин освободил от налогообложения доходы от погашения инвестиционных паев ПИФ. При условии, что инвестор держит такие ценные бумаги больше пяти лет. Сейчас такой льготы у владельцев нет, поэтому долгосрочные вложения в ПИФы не пользуются большой популярностью. Об этом пишут «Ведомости».

«Мы уже указывали – такие инвестиции являются наиболее желательными для розничных инвесторов», – написал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Также брокеры просят убрать из проекта налоговых поправок порог в 50 млн рублей, до достижения которого инвестору не нужно платить налоги при продаже акций. Чтобы получить льготу, держать ценные бумаги в портфеле нужно минимум 5 лет. В НАУФОР считают, что частичная отмена льготы ограничит механизм инвестиций.

На долгосрочное владение ценными бумагами государственных и муниципальных предприятий предлагают распространить льготу о долгосрочном владении.

Кроме того, Национальный расчетный депозитарий хотят наделить правом создать систему быстрых переводов ценных бумаг, а налоговым агентам предоставить возможность считать расходы инвесторов для ФНС дистанционным путем. Это облегчит администрирование налогов на финансовом рынке.

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