Силуанов: дифференциация налогов на прибыль заставит бизнес уйти в тень

Глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме предупредил о рисках, которые принесет дифференциация налогов на прибыль в зависимости от рентабельности.
При таком подходе компании перестанут показывать свои доходы — чтобы получить низкий уровень налогообложения. Бизнесу придется скрывать свой финансовый результат.
«Мне кажется, эта норма будет наоборот стимулировать уходить в тень и дестимулировать предприятия показывать хорошую работу, создавать центры прибыли», — сказал Силуанов.
Сейчас Госдума рассматривает законопроект с поправками в НК по усовершенствованию налоговой системы. В документе предлагается повысить налог на прибыль организаций с 20 до 25%.
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