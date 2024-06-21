Силуанов: дифференциация налогов на прибыль заставит бизнес уйти в тень

Чтобы платить меньше налогов, бизнес начнет скрывать свои финансовые результаты. Поэтому налог на прибыль не хотят привязывать к рентабельности компаний.

Глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме предупредил о рисках, которые принесет дифференциация налогов на прибыль в зависимости от рентабельности.

При таком подходе компании перестанут показывать свои доходы — чтобы получить низкий уровень налогообложения. Бизнесу придется скрывать свой финансовый результат.

«Мне кажется, эта норма будет наоборот стимулировать уходить в тень и дестимулировать предприятия показывать хорошую работу, создавать центры прибыли», — сказал Силуанов.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект с поправками в НК по усовершенствованию налоговой системы. В документе предлагается повысить налог на прибыль организаций с 20 до 25%.