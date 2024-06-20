Центробанк: налоговая реформа не скажется на инфляции в стране

Изменения в налоговую систему с 2025 года будут нейтральными для уровня инфляции. Дополнительные доходы в бюджет полностью покроют предполагаемые расходы.

Банк России отметил, что влияние налоговых изменений на инфляцию будет нейтральным.

«Совокупное влияние налоговой реформы на инфляцию будет скорее нейтральным, поскольку дополнительные ненефтегазовые доходы, полученные в результате изменений в налогообложении, полностью покроют предполагаемые дополнительные расходы бюджета», — сказано на сайте ЦБ в резюме по ключевой ставке.

Также регулятор предположил, что после реформы в экономике России возникнут «эффекты второго порядка, связанные со структурой этих расходов и доходов». Изменения в НК могут повлиять на поведение и спрос населения и бизнеса.