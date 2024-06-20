Центробанк: налоговая реформа не скажется на инфляции в стране

Банк России отметил, что влияние налоговых изменений на инфляцию будет нейтральным.
«Совокупное влияние налоговой реформы на инфляцию будет скорее нейтральным, поскольку дополнительные ненефтегазовые доходы, полученные в результате изменений в налогообложении, полностью покроют предполагаемые дополнительные расходы бюджета», — сказано на сайте ЦБ в резюме по ключевой ставке.
Также регулятор предположил, что после реформы в экономике России возникнут «эффекты второго порядка, связанные со структурой этих расходов и доходов». Изменения в НК могут повлиять на поведение и спрос населения и бизнеса.
Комментарии2
Да вы что, все конечно будут платить повышенные налоги за свой счет, и цены ни на копейку не поднимут.... Вот никто ни на копейку цены не повысит...
1. Общественные объединения поддержали законопроект.
2. Счетная палата поддержала законопроект.
3. Общественная палата поддержала законопроект.
4. Федеральные СМИ никак не комментируют и не акцентируют внимание на той части реформы, которая относится к микро и малому бизнесу.
Всё хорошо. Что залили в телеффизор, то он и выдаёт.