Продлили эксперимент с таможенным мониторингом и расширили круг его участников

Правительство продлило сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга и расширило число его участников

Постановлением от 19.06.2024 № 820 кабмин продолжает создавать условия для сокращения административной нагрузки на бизнес за счет использования современных инструментов контроля. Принято решение продлить сроки эксперимента по внедрению таможенного мониторинга до 1 ноября 2025 года.

Теперь в эксперименте смогут участвовать не только уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, но и организации, совершающие таможенные операции и отнесенные ФТС к категории низкого уровня риска — то есть исходя из оценки вероятности нарушения организацией таможенного законодательства.

Мониторинг как инструмент контроля действует в налоговой отрасли с 2015 года и успел доказать свою эффективность, поясняет кабинет министров.

Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга стартовал 3 апреля 2023 года. В его рамках единая автоматизированная информационная система таможенных органов в автоматическом режиме сверяет информацию из таможенных деклараций, подаваемых участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних систем учета товаров. Для этого участники предоставляютдоступ к своим информресурсам.

Если система выявляет несоответствие, компания получает информацию о рисках и предложение самостоятельно оценить и устранить их. Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок, а значит, сокращение издержек на их сопровождение.

Ранее мы писали, что ФТС упростит и повысит эффективность электронного таможенного оформления.