Сироты не останутся без жилья из-за долгов родителей

В Госдуму внесли законопроект, который защитит права несовершеннолетних сирот. У них запретят отнимать единственное жилье, чтобы закрыть долги погибших родителей.
«Законопроектом предлагается внести изменение в ст. 1175 кодекса (Гражданского — прим. ред.), согласно которому несовершеннолетние дети, ставшие сиротами после смерти наследодателя, не отвечают по долгам наследодателя, но только в части наследования ими имущества, являющегося единственным жилым помещением», — сказано в пояснительной записке.
По мнению депутатов, законопроект позволит лучше защитить имущественные права несовершеннолетних детей-сирот.
Комментарии4
Отберут, когда сироты станут совершеннолетними?
Не удивлюсь
Не плохой законопроект. Только внесла его ЛДПР. Ни разу не помню, чтобы их проекты были приняты
Это неправильная партия, она делает неправильные законопроекты))