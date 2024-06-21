🔥 У нас новый курс! Собрали всю важную информацию о ведении налогового учета на ПСН на курсе «Патентная система налогообложения» с удостоверением

Мы открываем запись на новый курс повышения квалификации с удостоверением «Патентная система налогообложения»!
Вы узнаете, как перейти на ПСН и в каких случаях можно потерять право на этот режим, как платить налог и отчитываться за работников.
В программе курса вас ждут записи лекций, а также онлайн-встречи, на которых вы вместе с преподавателем сможете разобрать возникающие вопросы и рабочие ситуации.
Если вы бухгалтер, то всего за месяц обучения вы расширите свои знания о патентной системе налогообложения, что позволит вам привлечь больше клиентов. Сможете оказывать профессиональную поддержку в ведении налогового учета по патентной системе.
Если вы сами ведете бизнес, то курс поможет вам разобраться в правилах работы на патенте — вы сможете перейти на патент и самостоятельно вести налоговый учет без помощников.
Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.
2. Онлайн-встречи с преподавателями
В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.
3. Работа с дополнительным материалом
Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.
4. Тестирование и практика
При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, ведущий учет на ПСН. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.
5. Получение удостоверения
После обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 12 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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