Путин запретил взыскивать долги с госпредприятий новых регионов

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительно взыскивать долги с государственных и муниципальных предприятий новых регионов.
Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. В это время запрещено проводить взыскания с государственных компаний ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по обязательствам, которые возникли до 30 сентября 2022 года.
Запрет не будет распространяться на:
исполнение обязательств указанных предприятий по возмещению вреда здоровью;
возмещение в связи со смертью кормильца;
исполнение обязательств по требованиям о компенсации морального вреда;
выплату выходных пособий и оплату труда работников по трудовому договору;
выплату вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.
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