Путин запретил взыскивать долги с госпредприятий новых регионов

До 2026 года кредиторы не смогут взыскать с государственных компаний долги по обязательствам, которые появились до 30 сентября 2022 года.

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительно взыскивать долги с государственных и муниципальных предприятий новых регионов.

Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. В это время запрещено проводить взыскания с государственных компаний ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по обязательствам, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

Запрет не будет распространяться на: