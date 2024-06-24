Евросоюз принял новый пакет санкций против 116 физлиц и компаний

Совет ЕС ввел санкционные ограничения против 116 физических и юридических лиц из России.
В список попали: глава Росимущества Вадим Яковенко, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, миллиардер Роман Троценко, актер Иван Охлобыстин, авиакомпания «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», грузоперевозчик «Волга-Днепр», холдинг «Новопорт» и другие.
«Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им», — пишет ТАСС со ссылкой на документ Евросоюза.
Также за обход санкций под ограничения попали 19 китайских и 9 турецких компаний.
В 14-й пакет санкций также вошли следующие меры:
ограничения на транзит из РФ сжиженного природного газа через европейские порты;
запрет на поставки в Россию марганцевой руды, пластика, электрооборудования и экскаваторов;
запрет на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты из России;
политическим партиям, организациям, СМИ и аналитическим центрам запретили получать финансирование из РФ;
компаниям из ЕС, чьи «дочки» работают в третьих странах, предписали не допустить реэкспорт в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях;
европейским компаниям, которые не работают в РФ, больше нельзя использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — отечественный аналог SWIFT.
Комментарии19
Вот тоже..... Они так и будут поимённо каждого по 100 человек каждый раз?
А нельзя разом всех? Один раз! и после этого заниматься своими текущими делами. Ну действительно: ну чего чуть ли не через неделю сибраются, обсуждают нескольких, голосувают.... разглагольствуют, потом законы оформляют, подписывают, регистрируют.....
А если так... то нельзя ли как-то человеку попросить написать его имя? Я бы с удовольствием бы обратился - мне бы было приятно, что про меня написали бы в их законе!
Что Вы делаете себе нервы? Сказано - "Всё идет по плану". Вас пока в этот план не включили. Ждите своей очереди и не дурите людЯм голову.
а можно мне без очереди пройти? мне "только спросить".
План порушите. Так чта-а-а, ждите
ну ладно....
Кто последний? я за Вами!...
А ещё мать Кадырова и детский лагерь "Артек".
Мать Кадырова - понимаю, а "Артек" за что?
Так Россия его реконструировала по полной. Вероятно за это. Остался еще Мост, трасса Таврида, Аэропорт, ТЭЦ...Разгуляться есть где.