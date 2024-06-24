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Санкции 2022-2024

Евросоюз принял новый пакет санкций против 116 физлиц и компаний

Под санкции попал глава Росимущества, бизнесмены Троценко, Алтушкин и Боллоев, авиакомпания «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», «Волга-Днепр» и «Новопорт».

Совет ЕС ввел санкционные ограничения против 116 физических и юридических лиц из России.

В список попали: глава Росимущества Вадим Яковенко, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, миллиардер Роман Троценко, актер Иван Охлобыстин, авиакомпания «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», грузоперевозчик «Волга-Днепр», холдинг «Новопорт» и другие.

«Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им», — пишет ТАСС со ссылкой на документ Евросоюза.

Также за обход санкций под ограничения попали 19 китайских и 9 турецких компаний.

В 14-й пакет санкций также вошли следующие меры:

  • ограничения на транзит из РФ сжиженного природного газа через европейские порты;

  • запрет на поставки в Россию марганцевой руды, пластика, электрооборудования и экскаваторов;

  • запрет на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты из России;

  • политическим партиям, организациям, СМИ и аналитическим центрам запретили получать финансирование из РФ;

  • компаниям из ЕС, чьи «дочки» работают в третьих странах, предписали не допустить реэкспорт в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях;

  • европейским компаниям, которые не работают в РФ, больше нельзя использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — отечественный аналог SWIFT.

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Комментарии

19
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц,

    Вот тоже..... Они так и будут поимённо каждого по 100 человек каждый раз?

    А нельзя разом всех? Один раз! и после этого заниматься своими текущими делами. Ну действительно: ну чего чуть ли не через неделю сибраются, обсуждают нескольких, голосувают.... разглагольствуют, потом законы оформляют, подписывают, регистрируют.....

    А если так... то нельзя ли как-то человеку попросить написать его имя? Я бы с удовольствием бы обратился - мне бы было приятно, что про меня написали бы в их законе!

    • Lekabuh
      Главный бухгалтер

      Что Вы делаете себе нервы? Сказано - "Всё идет по плану". Вас пока в этот план не включили. Ждите своей очереди и не дурите людЯм голову.

  • Ирина

    В список попали: глава Росимущества Вадим Яковенко, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, миллиардер Роман Троценко, актер Иван Охлобыстин, авиакомпания «Уральские авиалинии»

    А ещё мать Кадырова и детский лагерь "Артек".

    • Ирина

      Мать Кадырова - понимаю, а "Артек" за что?

  • PressD

    Так Россия его реконструировала по полной. Вероятно за это. Остался еще Мост, трасса Таврида, Аэропорт, ТЭЦ...Разгуляться есть где.

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