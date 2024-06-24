Евросоюз принял новый пакет санкций против 116 физлиц и компаний

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок

Расчетный листок — это основной документ, из которого сотрудник узнает о всех выплатах работодателя и удержаниях из своей зарплаты. Если работодатель не выдаст расчетный листок или не сможет подтвердить его выдачу, есть риск нарваться на штраф от ГИТ. О том, как этого избежать, — в статье.