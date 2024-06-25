Когда компании откажут в госрегистрации

Региональная УФНС озвучила основные ошибки, допускаемые при подготовке документов на регистрацию:
заполнение форм заявлений по госрегистрации без соблюдения требований к их оформлению;
неполный пакет документов;
несоответствие наименования юрлица требованиям закона;
наличие акта судебного пристава-исполнителя с запретом на совершение регистрирующим органом определенных регистрационных действий;
указание недостоверного адреса или адреса, отсутствующего в ФИАС;
направление гражданином заявления о госрегистрации юрлица до истечения 3-х лет с момента исключения из ЕГРЮЛ юрлица с налоговыми долгами, в котором этот гражданин был руководителем/учредителем;
направление гражданином заявления о госрегистрации до истечения 3-х лет с момента внесения записи о недостоверности сведений (адрес, руководитель или учредитель) юрлица, в котором он был руководителем/учредителем.
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