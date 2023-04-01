Что бухгалтерам ждать от ФСБУ 4/2023

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» практические ничего не изменилось, но важно не допустить ошибок в новой заголовочной части.

С 1 января 2025 года практически для всех коммерческих и некоммерческих организаций будет обязателен ФСБУ 4/2023. Для отчетности за 2024 год пока что действует ПБУ 4/99 «Бухотчетность организации».

Новый стандарт бухгалтерского учета не распространяется на:

бюджетные организации;

Центробанк — при составлении финансовой отчетности;

банки, Бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, кредитные и некредитные финансовые организации;

составление консолидированной финотчетности;

информацию, необходимую для составления иных отчетов, кроме предусмотренных ФЗ «О бухучете».

В ФСБУ 4/2023 не изменился для составления перечень годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности коммерческой организации. Она состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Это отчеты об изменении капитала, о движении денежных средств, а также пояснения к балансу.

Зачастую бухгалтеры допускают ошибки и сдают отчеты, которые не предусмотрены для конкретного вида организации. Например, коммерческой компании не нужно отчитываться о целевом использовании средств.

В ФСБУ 4/2023 появится понятие «заголовочная часть бухотчетности» — это особый титульный лист, который должен содержать следующую информацию:

наименование «Бухгалтерская отчетность»;

отчетный период;

название экономического субъекта, его ИНН и организационно-правовая форма;

адрес компании;

форма собственности;

подлежит ли отчетность обязательному аудиту. Если да, то указать наименование аудитора с ИНН и ОГРН;

подлежит ли отчет утверждению и наименование утверждающего органа.

Раньше эти сведения указывались на первой странице бухгалтерского баланса. Теперь их перенесли в заголовочную часть, и дублировать информацию в балансе уже не нужно.

У каждой формы отчетности будет своя заголовочная часть, в которой надо указать:

наименование формы;

отчетную дату или период;

наименование экономического субъекта;

формат представления значений показателей (тыс. руб.).

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