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ФСБУ

Что бухгалтерам ждать от ФСБУ 4/2023

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» практические ничего не изменилось, но важно не допустить ошибок в новой заголовочной части.

С 1 января 2025 года практически для всех коммерческих и некоммерческих организаций будет обязателен ФСБУ 4/2023. Для отчетности за 2024 год пока что действует ПБУ 4/99 «Бухотчетность организации».

Новый стандарт бухгалтерского учета не распространяется на:

  • бюджетные организации;

  • Центробанк — при составлении финансовой отчетности;

  • банки, Бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, кредитные и некредитные финансовые организации;

  • составление консолидированной финотчетности;

  • информацию, необходимую для составления иных отчетов, кроме предусмотренных ФЗ «О бухучете».

В ФСБУ 4/2023 не изменился для составления перечень годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности коммерческой организации. Она состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Это отчеты об изменении капитала, о движении денежных средств, а также пояснения к балансу.

Зачастую бухгалтеры допускают ошибки и сдают отчеты, которые не предусмотрены для конкретного вида организации. Например, коммерческой компании не нужно отчитываться о целевом использовании средств.

В ФСБУ 4/2023 появится понятие «заголовочная часть бухотчетности» — это особый титульный лист, который должен содержать следующую информацию:

  • наименование «Бухгалтерская отчетность»;

  • отчетный период;

  • название экономического субъекта, его ИНН и организационно-правовая форма;

  • адрес компании;

  • форма собственности;

  • подлежит ли отчетность обязательному аудиту. Если да, то указать наименование аудитора с ИНН и ОГРН;

  • подлежит ли отчет утверждению и наименование утверждающего органа.

Раньше эти сведения указывались на первой странице бухгалтерского баланса. Теперь их перенесли в заголовочную часть, и дублировать информацию в балансе уже не нужно.

У каждой формы отчетности будет своя заголовочная часть, в которой надо указать:

  • наименование формы;

  • отчетную дату или период;

  • наименование экономического субъекта;

  • формат представления значений показателей (тыс. руб.).

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Комментарии

1
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