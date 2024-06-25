Как учитывать краткосрочные НМА

Внесли ясность в бухучет активов, не имеющих материально-вещественной формы со сроком использования, не превышающим 1 год.

Комитет Фонда «НРБУ «БМЦ» утвердил рекомендацию «Краткосрочные права».

Дело в том, что в ФСБУ 14/2022 предназначение актива для использования в течение периода более 12 месяцев названо в качестве одного из признаков НМА.

Предложены такие особенности учета краткосрочных НМА:

вместо начисления амортизации и тестирования на обесценение определять часть первоначальной стоимости, которая должна быть списана в текущем периоде, и часть, подлежащую списанию в следующем периоде;

краткосрочные НМА отражать в бухотчетности с учетом существенности отдельной статьей оборотных активов.

Отметим, что рекомендации в области бухучета, принимаемые в целях правильного применения ФСБУ, а также распространение передового опыта ведения бухучета, применяются организациями на добровольной основе. Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2024 № 07-01-10/1871.

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