Права по лицензионному договору могут быть НМА или услугой

В Фонде «НРБУ БМЦ» разработали единообразный подход к разграничению ситуаций, когда права лицензиата по лицензионным договорам признаются нематериальными активами или учитываются как предоставление услуг.

Подготовлен проект рекомендации «Права лицензиата».

Напомним, по ФСБУ 14/2022 неисключительные права лицензиата признаются в качестве НМА. Но условия лицензионных договоров разнообразны. И зачастую неясно, как интерпретировать эти условия применительно к правилам бухучета НМА.

По рекомендации лицензиат признает НМА, если условиями договора он наделяется безусловными правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), которые способны приносить экономические выгоды от их использования в ходе обычной деятельности более 12 месяцев.

В той степени, в которой пользование лицензиатом его правами по условиям договора зависит от исполнения обязанностей, совершения действий, соблюдения условий со стороны лицензиара, такие договоры учитываются как оказание услуг.

Признаки такой зависимости:

обязательное нахождение материального носителя РИД у лицензиара;

контроль лицензиаром кодов (шифров, паролей) доступа лицензиата к РИД, возможность лицензиара заблокировать доступ лицензиата к РИД;

нахождение у лицензиара материальных или нематериальных объектов, без которых невозможно использование РИД;

невозможность использования РИД без техподдержки, которая по условиям договора может предоставляться только лицензиаром.

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