Права по лицензионному договору могут быть НМА или услугой

Подготовлен проект рекомендации «Права лицензиата».
Напомним, по ФСБУ 14/2022 неисключительные права лицензиата признаются в качестве НМА. Но условия лицензионных договоров разнообразны. И зачастую неясно, как интерпретировать эти условия применительно к правилам бухучета НМА.
По рекомендации лицензиат признает НМА, если условиями договора он наделяется безусловными правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), которые способны приносить экономические выгоды от их использования в ходе обычной деятельности более 12 месяцев.
В той степени, в которой пользование лицензиатом его правами по условиям договора зависит от исполнения обязанностей, совершения действий, соблюдения условий со стороны лицензиара, такие договоры учитываются как оказание услуг.
Признаки такой зависимости:
обязательное нахождение материального носителя РИД у лицензиара;
контроль лицензиаром кодов (шифров, паролей) доступа лицензиата к РИД, возможность лицензиара заблокировать доступ лицензиата к РИД;
нахождение у лицензиара материальных или нематериальных объектов, без которых невозможно использование РИД;
невозможность использования РИД без техподдержки, которая по условиям договора может предоставляться только лицензиаром.
Подробнее о том, какие активы относятся к НМА и как вести по ним учет в соответствии со стандартом ФСБУ 14/2022, рассказываем на курсе повышения квалификации «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».
Мы поможем вам по полочкам разложить правила и порядок работы с каждым ФСБУ. Вам не придется погружаться в сложные тексты стандартов, вчитываться в более чем 200 страниц, написанных канцелярским языком.
После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Сейчас вы можете записаться на курс со скидкой за 6 300 рублей вместо
20 900 рублей. Старт нового потока — 1 июля!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!
Начать дискуссию