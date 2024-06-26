Подписан закон о сельском туризме: что это дает фермерскому бизнесу

Согласно закону от 22.06.2024 № 160-ФЗ, под устойчивым развитием сельских территорий понимается:
их стабильное социально-экономическое развитие;
увеличение объема сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства;
рациональное использование и охрана земель;
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, в т. ч. в результате деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, включая оказание услуг в сфере сельского туризма.
Сельскохозяйственные товаропроизводители наряду с сельхозпроизводством могут оказывать услуги в сфере сельского туризма и другие виды деятельности, не связанные с таким производством, обеспечивающие устойчивое развитие сельских территорий.
Закон также уточняет виды деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. КФХ может размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства.
ФЗ вступит в силу с 3 июля 2024 года.
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