Подписан закон о сельском туризме: что это дает фермерскому бизнесу

Владимир Путин подписан федеральный закон, направленный на совершенствование правового регулирования отношений для устойчивого развития сельских территорий.

Согласно закону от 22.06.2024 № 160-ФЗ, под устойчивым развитием сельских территорий понимается:

их стабильное социально-экономическое развитие;

увеличение объема сельскохозяйственной продукции,

повышение эффективности сельского хозяйства;

рациональное использование и охрана земель;

достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, в т. ч. в результате деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, включая оказание услуг в сфере сельского туризма.

Сельскохозяйственные товаропроизводители наряду с сельхозпроизводством могут оказывать услуги в сфере сельского туризма и другие виды деятельности, не связанные с таким производством, обеспечивающие устойчивое развитие сельских территорий.

Закон также уточняет виды деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. КФХ может размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства.

ФЗ вступит в силу с 3 июля 2024 года.