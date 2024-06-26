С 2025 года — новый порядок легализации и истребования документов

Этот закон регулирует отношения, возникающие в связи:
с легализацией российских официальных документов, подлежащих вывозу из РФ и предназначенных для представления там, иностранных официальных документов, предназначенных для ввоза в Россию и подачи здесь;
истребованием личных документов граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства из России и с территорий иностранных государств.
Будет признан недействующим прежний аналогичный регламент 1991 года.
Легализовывать официальные документы на территории РФ теперь также могут территориальные органы МИД России.
Легализация официального документа предусматривает удостоверение подлинности подписи, полномочия подписавшего лица, а также подлинности печати или штампа, которыми он скреплен.
Отметкой о легализации документа считается штамп, который проставляют на официальном документе либо отдельном листе, скрепляемом с документом.
Законом установлены процедуры истребования личных документов и исключена возможность легализации электронных документов.
Этот ФЗ вступит в силу с 1 января 2025 года.
Начать дискуссию