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Маркировка товаров

Минфин может на год перенести начало маркировки ювелирных украшений

Ювелиры не успевают промаркировать остатки изделий, поэтому Минфин собирается отложить срок обязательной маркировки.

Срок обязательной маркировки остатков ювелирных украшений предложили перенести на 1 сентября 2025 года.

«Мы видим, что многие коллеги к 1 сентября, наверное, не справятся. Поэтому мы можем последний раз перенести маркировку остатков [ювелирных изделий] на 1 сентября 2025 года», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Также Минфин намерен упростить шкалу для расчета государственной пошлины за работы по опробованию, клеймению и маркировке. Сейчас тарифы определяются исходя из коэффициентов в зависимости от того, с каким изделием работает Пробирная палата. Министерство планирует чаще применять базовые ставки.

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