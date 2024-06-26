Минфин может на год перенести начало маркировки ювелирных украшений

Срок обязательной маркировки остатков ювелирных украшений предложили перенести на 1 сентября 2025 года.
«Мы видим, что многие коллеги к 1 сентября, наверное, не справятся. Поэтому мы можем последний раз перенести маркировку остатков [ювелирных изделий] на 1 сентября 2025 года», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Также Минфин намерен упростить шкалу для расчета государственной пошлины за работы по опробованию, клеймению и маркировке. Сейчас тарифы определяются исходя из коэффициентов в зависимости от того, с каким изделием работает Пробирная палата. Министерство планирует чаще применять базовые ставки.
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