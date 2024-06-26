Минфин может на год перенести начало маркировки ювелирных украшений

Образец трудового договора — 2024

Если в вашей организации есть хотя бы один работник, то вам пригодится образец трудового договора. Это одна из самых необходимых форм в работе кадровика, директора, бухгалтера, юриста. При этом неправильное составление или заполнение трудового договора может повлечь огромные риски: большие штрафы или судебные иски от работников. Ниже представлены образец трудового договора и информация о его правильном заполнении, продлении и расторжении.