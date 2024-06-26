Мессенджер ICQ больше не работает

Нынешний владелец ICQ — компания VK — объявил о полном закрытии приложения. Сейчас на сайте ICQ сказано, что «сервис завершил работу».

Пользователям предлагают перейти на «VK Мессенджер» и корпоративные решения на базе VK WorkSpace.

ICQ создала израильская компания Mirabilis в 1996 году. Мессенджер стал одним из самых популярных в 2000-х годах.

В 2010 году его владельцем стал Mail.ru Group (теперь компания VK). В 2020 году VK решила обновить ICQ, однако сейчас команда приняла решение сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера».