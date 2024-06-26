Что изучить за лето, чтобы претендовать на повышение зарплаты

Получите знания и навыки, которые убедят вашего работодателя поднять вам зарплату.

Впереди два месяца лета, за которые можно успеть не только хорошо отдохнуть, но и расширить свои профессиональные знания. Рассказываем, какие востребованные навыки можно освоить за это время, чтобы повысить свою ценность как специалиста и выйти на более высокий уровень дохода.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет.

Разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете отражать операции в 1С, составлять отчеты и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

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На курсе вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и увеличить свой доход.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

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Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

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