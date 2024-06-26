Студент, живущий на стипендию, не может получить вычет за покупку квартиры

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.10.2023 № 03-04-05/97021.
Если у налогоплательщика отсутствовали облагаемые НДФЛ доходы, воспользоваться имущественным вычетом такой налогоплательщик не вправе.
Вместе с тем право на имущественный вычет не сгорит. Когда появятся доходы (в частности, зарплата), человек может оформить себе вычет. Никакого 3-летнего ограничения для права на вычет в данной ситуации нет.
Когда будут доходы (неважно, через сколько лет), тогда и можно будет получить вычет.
Комментарии6
эх вот бы сейчас быть этим российским студентом, который покупает квартиру и живет на одну стипендию
Эх, вот бы сейчас ту стипендию, при которой можно купить квартиру...
категорчески не согласен!
Лучше что бы квартиры были по цене в пределах стипендии.
не, стипендии хватает только на то что бы квартиры каждый месяц покупать. А на житьё как раз не остаётся. Вот хотели было через вычет. Но... не получилось)))))) СвинМин отказал.
Иди работай, мечтатель!😁
работая квартиры не купишь!