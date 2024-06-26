Студент, живущий на стипендию, не может получить вычет за покупку квартиры

Если человек купил на свое имя квартиру, но временно не работает, а только учится и получает стипендию, то имущественный вычет по НДФЛ ему не положен.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.10.2023 № 03-04-05/97021.

Если у налогоплательщика отсутствовали облагаемые НДФЛ доходы, воспользоваться имущественным вычетом такой налогоплательщик не вправе.

Вместе с тем право на имущественный вычет не сгорит. Когда появятся доходы (в частности, зарплата), человек может оформить себе вычет. Никакого 3-летнего ограничения для права на вычет в данной ситуации нет.

Когда будут доходы (неважно, через сколько лет), тогда и можно будет получить вычет.