Блогеров могут привлечь к ответственности за рекламу IPO

СМИ и блогеры должны быть внимательны при размещении финансовой информации и рекомендаций, которые могут привести их аудиторию к убыткам.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор думает ввести ответственность для блогеров, которые рекламируют IPO — первичное размещение ценных бумаг.

«Я бы подумал, может быть в закон «О рекламе» какие-то более жесткие требования [внести] к нашим СМИ либо виртуальным, либо реальным. Все-таки это реальное размещение финансовой информации, и там должна быть соответствующая ответственность, потому что какие-то злоупотребления могут привести к убыткам для наших граждан», — сказал Чистюхин.

Также он добавил, что сейчас на рынок пришло много розничных инвесторов, а компании заинтересованы в размещении своих ценных бумаг, даже несмотря на санкции против Мосбиржи.