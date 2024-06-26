👴 👵 Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. Теперь им компенсируют недополученные средства.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об индексации выплат работающим пенсионерам. Изменения затронут 7,87 млн человек.

С 2025 года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.

Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться от максимальной пенсии, которая была бы им положена, если бы они не работали.

Также учтут выплаты, которые пенсионеры не получили в период приостановки индексации. Все средства вернут, когда человек перестанет работать.