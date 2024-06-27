Литва разорвет соглашение о двойном налогообложении с РФ

Соглашение между странами действовало с 1999 года. Литва также планирует отказаться от двусторонних договоров по торговому сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

Правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов (СИДН).

«Денонсируемый договор был направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Россией. Литва в настоящее время не заинтересована в укреплении этих контактов, так как они противоречат национальным интересам», — сказали в правительственной пресс-службе Литвы.

СИДН действовало с 1999 года. Процесс расторжения соглашения запустили в августе 2023. Кроме того, Литва также планирует расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Их заменят многосторонними соглашениями.

25 июня 2024 года Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.