Бизнесу упростили внедрение цифровых инноваций

Для ускорения процедуры установления ЭПР закон сокращает сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом, организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом госвласти региона с 25 до 10 и 15 рабочих дней соответственно.
Срок рассмотрения регулирующим органом инициативного предложения составляет 15 дней.
Также сокращен срок рассмотрения Правительством или координационным органом инициативного предложения с 30 до 20 рабочих дней.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
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