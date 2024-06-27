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Бизнесу упростили внедрение цифровых инноваций

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, который совершенствует механизм применения экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Для ускорения процедуры установления ЭПР закон сокращает сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом, организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом госвласти региона с 25 до 10 и 15 рабочих дней соответственно.

Срок рассмотрения регулирующим органом инициативного предложения составляет 15 дней.

Также сокращен срок рассмотрения Правительством или координационным органом инициативного предложения с 30 до 20 рабочих дней.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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