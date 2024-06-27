Вместо кода валюты «810 RUR» действует код «643 RUB»

В реестре Международного стандарта ISO-4217 «Коды для представления валют и фондов» сейчас значится код валюты РФ – российский рубль с цифровым кодом 643 и буквенным – RUB.

Раньше код рубля был 810 RUR.

Об этом напоминает Минфин в письме от 29.02.2024 № 05-09-09/18257.

Вместе с тем при расчетах на территории РФ в российских рублях и при нумерации счетов применяется прежний код валюты – 810 (письмо ЦБ от 04.12.2000 № 76-Т).

При международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов, в этих документах проставляется новый код российского рубля – 643.