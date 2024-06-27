⚡️ Итоги дня: «Одноклассники» скрыли эротический контент, Госдума обиделась на Бастрыкина, а Apple позволит ставить неоригинальные запчасти на iPhone

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии3
а причём тут народ и какая-то там дура, которая на самом деле и есть дура?
Это ж классическая перебранка между Жировским и сабачак
- Ты меня дурой назвал, ты абскарбил меня, извинись....
- Да не собирался я тебя оскорблять, это не оскорбление: ты на самом деле дура....
а не надо обижаться на правду! А если не хотите что бы так называли, то попробуйте хоть что-нибудь сделать хорошего, попробуйте хотя бы над одним законом действительно ПОРАБОТАТЬ, ПОДУМАТЬ про что хоть он и как реализовываться будет, сколько затрат потребуется на его исполнение и нужен ли он был вообще....
а врать - вообще некрасиво! Тем более будучи в такой должности. Или эта должность как раз для этого и есть?
Ну если они не ДУМА, а даже по мнению Бастрыкина, ДУРА, то ДУМАТЬ чем? Они могут только ДУРИТЬ, причем в обоих смыслах этого слова - заниматься дуростью и обманывать))
идеологию запретить? или запретить её распространять?
со вторым - понятно. А с первым ты как вообще будешь?