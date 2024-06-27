⚡️ Итоги дня: «Одноклассники» скрыли эротический контент, Госдума обиделась на Бастрыкина, а Apple позволит ставить неоригинальные запчасти на iPhone

«Одноклассники» запустили функцию автоматического скрытия эротического контента. Если пользователь захочет посмотреть скрытое изображение или GIF-файл, он может кликнуть по нему либо проигнорировать и пропустить.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Александра Бастрыкина в том, что он оскорбил весь народ. Председатель Следственного комитета назвал Госдуму «Государственной дурой». На это парламентарии очень обиделись, поскольку их выбирал сам народ.

Минюст предложил запретить идеологию чайлдфри — сознательного решения не заводить детей. По словам замминистра юстиции Всеволода Вуколова, отказ от подобных идеологий необходим для защиты ценностей российского общества.

Сервис Drivee запустил собственную платформу по поиску попутчиков для междугородних поездок — Poputkee. Она работает по принципу BlaBlaCar.

«Пятерочка» начала предлагать предпринимателям действующие магазины по франшизе. Раньше франчайзи в партнерстве с ретейлером могли запустить торговую точку только с нуля.

Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%. С 1 июля вступит в силу решение ЦБ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска.

Синоптики предупредили о сильной жаре в Москве в выходные дни. Температура в субботу и в воскресенье поднимется до +31 °С и сохранится до середины следующей недели.

Половина совершеннолетних россиян планируют купить квартиру в течение 10 лет. Ипотечным кредитом для покупки квартиры собираются воспользоваться 38% опрошенных.

Российская компания Yadro выпустит планшет на собственном процессоре в 2025 году.