Соцфонд предложено наделить функциями МФЦ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство письмо с просьбой наделить отделения Социального фонда (СФР) функциями МФЦ.

Он считает, что отделения Соцфонда могут начать оказывать дополнительные услуги населению, которые сегодня доступны только в МФЦ.

«Возможно, потребуются законодательные изменения, но на прошлой неделе я был в Чеченской республике, и в каждой клиентской службе Социального фонда все те услуги, которые предоставляются в МФЦ, там оказывают», — привел пример Нилов.

Нилов отметил, что это очень удобно будет для граждан: считаю, что дополнительные несколько функций могли бы успешно быть предоставлены клиентскими службами.