Соцфонд предложено наделить функциями МФЦ

Он считает, что отделения Соцфонда могут начать оказывать дополнительные услуги населению, которые сегодня доступны только в МФЦ.
«Возможно, потребуются законодательные изменения, но на прошлой неделе я был в Чеченской республике, и в каждой клиентской службе Социального фонда все те услуги, которые предоставляются в МФЦ, там оказывают», — привел пример Нилов.
Нилов отметил, что это очень удобно будет для граждан: считаю, что дополнительные несколько функций могли бы успешно быть предоставлены клиентскими службами.
Комментарии2
Пусть они одиноких стариков хоронят ....
да Вы что? это же как козла в огород! Если им дать такие полномочия, то уже со следующего месяца окажется что пенсии платить ... уже и некому! )))))))))))))