Поменяют срок уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО

ИП на ОСНО ежеквартально сдают ЕНП-уведомления и платят авансовые платежи. Причем срок для уведомления и уплаты – один. Это изменят.

Госдума приняла в первом чтении законопроект с масштабными поправками в НК. Про этот документ мы писали здесь.

Сейчас ИП на УСН сдают уведомления до 25 числа, а платят аванс до 28 числа. А ИП на ОСНО уведомления сдают уведомления до 25 числа и налог тоже платят до 25 числа.

Очевидно, когда вводили единый срок уплаты на ЕНС, забыли про ИП на ОСНО.

Теперь это недоразумение исправят.

Срок уплаты авансовых платежей по НДФЛ для ИП на ОСНО будет 28 число месяца, следующего за кварталом.

При этом срок уплаты годового налога не меняют. Он остается прежним – 15 июля года, следующего за отчетным.