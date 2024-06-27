❗ Одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК

Вот основные новшества многостраничного законопроекта с изменениями и дополнениями в НК:

Для проактивного (беззаявительного) порядка предоставления льгот по налогам на имущество физлиц установлен регулярный электронный обмен сведениями о многодетных семьях между Социальным фондом и ФНС.

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС на постоянной основе будут сведения о постановке на учет и снятии с него организации в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества и транспортных средств.

Для упорядочивания перерасчетов налогов на имущество физлиц будет возможность подачи в налоговую заявления о перерасчете налогов и документов-оснований. При этом установлена процедура и сроки его рассмотрения, порядок проактивного (без участия плательщика) получения налоговиками у иных органов публичной власти информации об уточненных характеристиках объектов налогообложения.

Срок уплаты налога, исчисленного по результатам перерасчета, будет не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с таким перерасчетом.

Для совершенствования информационного взаимодействия налоговых и плательщиков предложено установить возможность для физлиц-не ИП в представляемых декларациях, заявлениях или иных документах указывать вместо своего ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

Для изменения сроков уплаты налоговых платежей (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) ФНС сможет утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценивать платежеспособность заинтересованного в изменении срока уплаты лица.