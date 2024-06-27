❗ Одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК

Вот основные новшества многостраничного законопроекта с изменениями и дополнениями в НК:
Для проактивного (беззаявительного) порядка предоставления льгот по налогам на имущество физлиц установлен регулярный электронный обмен сведениями о многодетных семьях между Социальным фондом и ФНС.
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС на постоянной основе будут сведения о постановке на учет и снятии с него организации в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества и транспортных средств.
Для упорядочивания перерасчетов налогов на имущество физлиц будет возможность подачи в налоговую заявления о перерасчете налогов и документов-оснований. При этом установлена процедура и сроки его рассмотрения, порядок проактивного (без участия плательщика) получения налоговиками у иных органов публичной власти информации об уточненных характеристиках объектов налогообложения.
Срок уплаты налога, исчисленного по результатам перерасчета, будет не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с таким перерасчетом.
Для совершенствования информационного взаимодействия налоговых и плательщиков предложено установить возможность для физлиц-не ИП в представляемых декларациях, заявлениях или иных документах указывать вместо своего ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Для изменения сроков уплаты налоговых платежей (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) ФНС сможет утверждать критерии ликвидности имущества, которое может быть предметом залога, и оценивать платежеспособность заинтересованного в изменении срока уплаты лица.
Предоставление законодательным органам субъектов РФ права уменьшать минимальный предельный срок владения недвижимостью для целей налогообложения независимо от оснований их приобретения.
Правительственный законопроект предусматривает и множество других точечных правок в НК.
Обзор всех изменений для бухгалтера по налоговой реформе-2025 здесь.
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