⚡️ Итоги дня: женщина потеряла паспорт и оказалась замужем, теннисистов допустили до Олимпиады в Париже, а Google заговорил на башкирском языке

В России представили новый аналог YouTube под названием «Платформа». Пользователям будут доступны видеоролики вплоть до 4К с субтитрами, в системе которых есть распознавание русского и английского языков. Разработкой занимается отечественная IT-компания Rteam.

Microsoft приостановила обновление Windows 11 из-за бесконечных перезагрузок. Компания предупредила, что выпущенное 26 июня 2024 года обновление может привести к бесконечным перезагрузкам некоторых систем. Проблема затрагивает компьютеры с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2.

Башкирский язык появился в сервисах Google по переводу. Теперь у пользователей есть возможность переводить книги любого объема и автоматически создавать аудиокниги на башкирском языке из классических произведений мировой литературы при использовании умной колонки.

Международный олимпийский комитет снял сомнения с допуска теннисистов на Олимпиаду в Париже. К участию в Олимпийских играх допущены следующие теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова.

Для японских олимпийских спортсменов создали форму с инфракрасной блокировкой. Она предназначена для защиты от инфракрасных камер. Ткань обеспечивает конфиденциальность спортсменов, скрывает контуры тела и нижнее белье, которые могут быть видны под тонким слоем одежды.

В Санкт-Петербурге женщина потеряла паспорт и стала женой гражданина Египта. О том, что она состоит в браке, женщина узнала только при попытке зарегистрировать рождение ребенка. Она обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Его заключили с использованием утерянного паспорта.

В Госдуме хотят сократить допустимый для абортов срок беременности с 12 до 9 недель. Также в законопроект добавят, что социальным показанием для аборта будет беременность, наступившая в результате изнасилования.