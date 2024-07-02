30 июня меняется порядок предоставления отсрочки и рассрочки по налогам

С 30 июня 2024 года решения об отсрочке и рассрочке по налогам будет принимать УФНС, если сумма долга не превышает 50 млн рублей.
Заявления с суммами свыше 50 млн рублей отправятся на рассмотрение Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом. Также это подразделение будет принимать решение, если налогоплательщик уже получал в течение года отсрочку или рассрочку по налоговым долгам.
«Такая мера поддержки как предоставление отсрочки/рассрочки на уплату налогов предоставляется как физическим лицам, так и юрлицам и индивидуальным предпринимателям», — сказано на сайте ФНС.
Обратиться за отсрочкой или рассрочкой по налогам можно на сайте ФНС через личные кабинеты юрлица, ИП или физлица, а также по ТКС с приложением необходимых документов.
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