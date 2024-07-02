Введут 3-летний срок для освобождения от фиксированных взносов

Есть периоды, за которые ИП по заявлению может не платить фиксированные взносы (уход за ребенком до 1,5 лет, служба в армии и т. д.). Формально в НК сейчас нет срока для подачи этого заявления. Будет срок – 3 года.