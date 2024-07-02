Стартует информирование о пенсионных накоплениях в НПФ

Клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с 1 июля начнут информировать о величине пенсионных накоплений, которые хранятся в них.

На основании Федерального закона от 28.04.2023 № 143-ФЗ это будут делать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при посещении клиентской службы Социального фонда. Периодичность — один раз в 3 года.

Это касается мужчин от 45 и женщин от 40 лет.

Первое информирование формирующих пенсионные накопления в НПФ Соцфонд проведет с 1 июля по 31 декабря 2024 в отношении мужчин 1979 года рождения и старше и женщин 1984 г. р. и старше.

Ранее уже вступили в силу нормы об обязательном информировании граждан о пенсионных накоплениях и размере будущей страховой пенсии по старости, которые формируются в Соцфонде.