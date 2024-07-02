Ужесточили требование к компаниям, выдающим микрокредиты

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании (МКК) с 1 июля 2024 года должен составлять не менее 5 млн рублей.

Это правило не затрагивает микрофинансовые организации, финансирующие бизнес, и организации, учредитель которых — РФ, субъект РФ или муниципальное образование.

Минимальный размер собственных средств власти ежегодно повышали на один миллион с июля 2020 года — на основании федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ.

В связи с этим ЦБ разработал методику определения капитала МКК и формы его расчета. Капитал будет определяться как разница между активами (кроме займов и микрозаймов, облигационных займов, вкладов и депозитов), активов, полученных МКК от третьих лиц за счет самой МКК, обыкновенных акций (долей) банков и НФО) и обязательствами.