Квоту на экспорт лома черных металлов продлили до конца 2024 года

Пошлина при экспорте лома черных металлов будет составлять 5%, но не меньше 15 евро за тонну. Всего по квоте можно продать 550 тысяч тонн.

Правительство продлило тарифную квоту на экспорт дома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС. Теперь она будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Квота составит 550 тыс. тонн. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина будет 5%, но не меньше 15 евро за тонну. Сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

«Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли», — сказано на сайте кабмина.

На фоне роста цен на цветные и черные металлы правительство в 2021-2024 годах установило временные ввозные пошлины. Они позволяют скорректировать цены на сырье и смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок.