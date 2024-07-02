🔥 Новый курс! Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухотчетность

Изучите нюансы применения нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» уже сейчас, чтобы работать с ним в 2025 году без ошибок.

Объявляем набор первого потока на курс повышения квалификации, который будет полезен каждому бухгалтеру: «Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность». Организации обязаны будут применять ФСБУ 4/2023, начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год!

Поэтому мы сделали новый курс, в котором учтены все изменения. Теперь в программе есть отдельный блок, посвященный стандарту 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Для того, чтобы научиться работать с новым ФСБУ вам не придется погружаться в сложные тексты, написанные канцелярским языком. Мы сделали это за вас и записали видеоуроки, в которых наши эксперты понятным языком расскажут вам все о новом стандарте.

Вместе мы разберем:

Понятия, закрепленные стандартом 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Состав бухгалтерской отчетности.

Требования к составу и содержанию информации.

Основные изменения в составлении бухгалтерской отчетности.

Промежуточная отчетность.

Порядок оформления бухгалтерской отчетности и условия ее достоверности.

Кроме этого, вы повторите правила применения шести уже действующих ФСБУ, а также ФСБУ 28/2023 — «Инвентаризация», который станет обязательным с 1 апреля 2025 года.

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Старт обучения — 15 июля!

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Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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